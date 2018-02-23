Ученые: Лошади Пржевальского больше не считаются последними выжившими предками домашней лошади
Ученые считают, что лошади Пржевальского – не последние выжившие предки домашней лошади. Их можно назвать одичавшими потомками первых одомашненных лошадей.
Специалисты из Копенгагена в ходе исследований этой породы установили, что данные лошади, скорее всего, являются предками первых прирученных людьми животных, которые сбежали от хозяев и одичали.
Такие выводы были сделаны, когда ученые получили ДНК останков древней лошади. Они изучили полученный материал и сопоставили их с другими найденными в разных местах ДНК одомашненных лошадей.
ДНК животных совпали, следовательно, порода Пржевальского – не единственные выжившие дикие предки современных лошадей, как считалось ранее. Это одомашненные животные, сбежавшие на лоно природы.
Свое название данный вид лошадей получил в 1878 году, когда Пржевальский из Центральной части Азии привез череп и шкуру дикого животного в Зоологический музей Петербурга. В ходе обследования оказалось, что останки принадлежат виду лошадей, еще неизвестному в то время.
Специалисты из Копенгагена в ходе исследований этой породы установили, что данные лошади, скорее всего, являются предками первых прирученных людьми животных, которые сбежали от хозяев и одичали.
Такие выводы были сделаны, когда ученые получили ДНК останков древней лошади. Они изучили полученный материал и сопоставили их с другими найденными в разных местах ДНК одомашненных лошадей.
ДНК животных совпали, следовательно, порода Пржевальского – не единственные выжившие дикие предки современных лошадей, как считалось ранее. Это одомашненные животные, сбежавшие на лоно природы.
Свое название данный вид лошадей получил в 1878 году, когда Пржевальский из Центральной части Азии привез череп и шкуру дикого животного в Зоологический музей Петербурга. В ходе обследования оказалось, что останки принадлежат виду лошадей, еще неизвестному в то время.
Автор: Дрокина Татьяна