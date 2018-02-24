Смартфон Energizer Power Max P16K Pro выйдет на рынок с батареей на 16000 мАч
На предстоящей выставке Energizer будет представлен смартфон Power Max P16K Pro. Если другие девайсы привлекают внимание общественности производительными процессорами, объёмом памяти, размерами дисплея и разрешением камер, то этот гаджет может похвастаться аккумулятором, ёмкость которого составила 16000 мАч.
Показатель в несколько раз превышает объём для аппаратов соответствующего класса. «Сердцем» Power Max P16K Pro выступает процессор SoC MediaTek Helio P25. Он осуществляет работу в паре с 6 Гб «оперативки» и 128 Гб накопительной памяти. Размер экрана составил 5,99 дюймов, а его разрешение – 2160х1080 пикселей. Устройство получило сдвоенную основную камеру, сочетающую в себе модули на 13 и 5 Мп. Что касается фронтального датчика, то его разрешение составило 8 Мп.
Сведения о массе и габаритах Power Max P16K Pro пока отсутствуют. Презентация смартфона состоится уже в ближайшее воскресенье, 25 февраля.
Показатель в несколько раз превышает объём для аппаратов соответствующего класса. «Сердцем» Power Max P16K Pro выступает процессор SoC MediaTek Helio P25. Он осуществляет работу в паре с 6 Гб «оперативки» и 128 Гб накопительной памяти. Размер экрана составил 5,99 дюймов, а его разрешение – 2160х1080 пикселей. Устройство получило сдвоенную основную камеру, сочетающую в себе модули на 13 и 5 Мп. Что касается фронтального датчика, то его разрешение составило 8 Мп.
Сведения о массе и габаритах Power Max P16K Pro пока отсутствуют. Презентация смартфона состоится уже в ближайшее воскресенье, 25 февраля.
Автор: Валерия Орлова