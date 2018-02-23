Компания Square Enix выпустит пробную версию игры Final Fantasy XV Windows Edition
Компания Square Enix занимающаяся созданием и выпуском компьютерных игр в массы, намерена презентовать бесплатную пробную версию игры Final Fantasy XV Windows Edition. Демоверсию игры можно будет скачать с 26 февраля с игрового портала Steam.
Изюминкой нового варианта для ПК, станет герой известного шутера Half-Life Гордон Фримен. «Игроманы», которые приобретут видеоигру до 1 мая этого года, получат бонус.
Примечательно, что видеоигра для персонального компьютера возможна в двух комплектациях, где версия с простой HD-графикой будет размером в 100 ГБ, а гораздо лучше – в 155 ГБ.
Выход видеоигры в жанре ролевого боевика Final Fantasy XV Windows Edition запланирован на 6 марта нынешнего года.
Изюминкой нового варианта для ПК, станет герой известного шутера Half-Life Гордон Фримен. «Игроманы», которые приобретут видеоигру до 1 мая этого года, получат бонус.
Примечательно, что видеоигра для персонального компьютера возможна в двух комплектациях, где версия с простой HD-графикой будет размером в 100 ГБ, а гораздо лучше – в 155 ГБ.
Выход видеоигры в жанре ролевого боевика Final Fantasy XV Windows Edition запланирован на 6 марта нынешнего года.
Автор: Богданова Ярослава