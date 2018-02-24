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exclusive / Наука

Ученые исследуют систему звезд S0-2
Ранее ученые были уверены, что S0-2 – бинарная система звезд, две из которых вращаются одна вокруг другой. Это осложнило бы будущий тест на гравитацию, который хотели провести исследователи, чтобы доказать Теорию относительности.

Ученые исследуют систему звезд S0-2


Однако в опубликованном недавно исследовании астрономы под руководством ученого из университета Калифорнии обнаружили, что S0-2 не имеет достаточно массивного числа, чтобы мешать измерениям, нужным астрономам.

Теория Эйнштейна говорит о том, что исходящий из гравитационного поля свет растягивается. Ученые ожидают прямого измерения с весны, так как S0-2 делает наиболее близкий подход к массивной черной дыре, находящейся в самом центре галактики Млечный Путь.

Это даст группе Галактического Центра возможность узнать, как звезда тянется с наибольшей гравитационной силой – точкой, где должно произойти отклонение от теории относительности.

«Это первое подобное измерение. Гравитация является наименее проверенной силой. Теория Эйнштейна прошла много испытаний, поэтому, если измерить отклонения, это вызовет массу вопросов о гравитации. Мы хотим увидеть, как звезда поведет себя под силой тяжести черной дыры», – отметил соавтор Туан До, замдиректора Галактического Центра.

Данное исследование проливает свет на рождение S0-2 и его соседей в S-Star. То, что эти звезды находятся рядом с массивной черной дырой, необычно, так как они очень молоды. Каким образом они могли появиться в столь враждебной среде, пока непонятно.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 08:01
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