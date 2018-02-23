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Появились первые фотографии обновленной версии Lexus LC F
В Сети появились первые фотографии рестайлинговой версии Lexus LC F. На данный момент информация о том, когда будет показана новая модификация японского авто, отсутствует.

Появились первые фотографии обновленной версии Lexus LC F


В интернете уже давно ходят слухи о выпуске высокопроизводительной вариации спортивного купе Lexus LC F. На данный момент официальный анонс суперкара пока не состоялся. Не так давно фотошпионы запечатлели необычный прототип праворульного транспортного средства. Сообщается, что снимки были сделаны в ходе испытаний авто в Калифорнии. Как полагают эксперты, на фотографиях тестовый прототип отличается измененными деталями экстерьера: пересмотренным задним бампером и измененной радиаторной решеткой.

Автомобиль обзавелся довольно низкой «посадкой». На крыше Lexus LC F находится небольшой прибор, который, скорее всего, представляет из себя датчик определения температуры окружающей среды. Такой аппарат в своем арсенале имеет многие современные модели.

По мнению автомобильных экспертов, на фото запечатлен именно прототип Lexus LC F. Под его капотом может оказаться 4-литровая «восьмерка», способная выдавать 621 лошадиную силу. Новая вариация купе должна стать легче за счет использования углеводородного волокна.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:52
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