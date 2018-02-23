Анастасия Квитко показала красивое декольте и своего любимца
Анастасия Квитко представила новый снимок на собственной странице в популярной соцсети. На нем звезда показала красивое декольте и своего любимца, которого называет малышом.
На снимке модель, которую часто называют русской Кардашьян, запечатлена в коротеньком топе и лосинах. В руках у нее сумочка и крохотная собачка. Как отметила Квитко в описании к своей публикации, она любит проводить время с питомцем. Модель поделилась и ссылкой на страницу того человека, который предлагает подобных собак.
За короткое время пост Квитко оценили 160 000 подписчиков. В комментариях мужчины-подписчики модели в очередной раз восхитились параметрами знаменитости.
На снимке модель, которую часто называют русской Кардашьян, запечатлена в коротеньком топе и лосинах. В руках у нее сумочка и крохотная собачка. Как отметила Квитко в описании к своей публикации, она любит проводить время с питомцем. Модель поделилась и ссылкой на страницу того человека, который предлагает подобных собак.
За короткое время пост Квитко оценили 160 000 подписчиков. В комментариях мужчины-подписчики модели в очередной раз восхитились параметрами знаменитости.
Автор: Дрокина Татьяна