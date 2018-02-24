В Сети появились фото планшета Huawei MediaPad M5 10 (Pro)
На просторах Сети появились пресс-фотографии производительного планшета Huawei MediaPad M5 10 (Pro). Их обнародовал авторитетный искатель утечек Роналд Квандт. Также он поделился некоторыми подробностями о новом устройстве.
По инсайдерским данным, планшет обзаведется металлическим корпусом и 4 Гб «оперативки». Размер накопителя будет зависеть от комплектации, он может составлять как 32, так и 64 Гб. Разрешение дисплея – 2560х1600 пикселей. Имеется информация, что Huawei MediaPad M5 10 (Pro) наделили системой распознавания пользователя посредством сканера отпечатков пальцев.
Что касается аппаратной основы, то производитель решил остановиться на собственном процессоре Huawei Kirin 960. Планшет на 32 Гб будет доступен как с LTE, так и без него. Стоимость девайса станет варьироваться от 379 до 520 евро. Покупателю в качестве аксессуара предложат чехол-клавиатуру. Официальный релиз Huawei MediaPad M5 10 (Pro) состоится в рамках предстоящей технологической выставки MWC 2018.
По инсайдерским данным, планшет обзаведется металлическим корпусом и 4 Гб «оперативки». Размер накопителя будет зависеть от комплектации, он может составлять как 32, так и 64 Гб. Разрешение дисплея – 2560х1600 пикселей. Имеется информация, что Huawei MediaPad M5 10 (Pro) наделили системой распознавания пользователя посредством сканера отпечатков пальцев.
Что касается аппаратной основы, то производитель решил остановиться на собственном процессоре Huawei Kirin 960. Планшет на 32 Гб будет доступен как с LTE, так и без него. Стоимость девайса станет варьироваться от 379 до 520 евро. Покупателю в качестве аксессуара предложат чехол-клавиатуру. Официальный релиз Huawei MediaPad M5 10 (Pro) состоится в рамках предстоящей технологической выставки MWC 2018.
Автор: Валерия Орлова