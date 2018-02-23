Дизайнер из России показал советскую "Победу" наших дней
Дизайнер из России Сергей Баринов решил показать, как бы выглядела советская "Победа", если бы ее решили выпускать в наши дни. Он создал концептуальные эскизы и назвал автомобиль «Pobeda M20 Neoclassic».
Художник, по мнению его коллег, вдохновлялся такими роскошными спорткарами, как Bentley Continental и Maserati Quattroporte, несмотря на общие черты с этими машинами, концепт сохранил и классические решения советского предка. Критике подвергся высокий уровень загрузки багажника, что будет очень неудобно.
ГАЗ-М-20 «Победа» был для своего времени прогрессивным автомобилем: рамы не было, кузов являлся несущим, передняя подвеска имела независимую конструкцию, тормоза с гидравлическим приводом, салон был отапливаемым, электрические поворотники и стоп-сигналы. Серийный выпуск производился в 1946 - 1958 годах. Прародителем модели был Opel Kapitan.
Художник, по мнению его коллег, вдохновлялся такими роскошными спорткарами, как Bentley Continental и Maserati Quattroporte, несмотря на общие черты с этими машинами, концепт сохранил и классические решения советского предка. Критике подвергся высокий уровень загрузки багажника, что будет очень неудобно.
ГАЗ-М-20 «Победа» был для своего времени прогрессивным автомобилем: рамы не было, кузов являлся несущим, передняя подвеска имела независимую конструкцию, тормоза с гидравлическим приводом, салон был отапливаемым, электрические поворотники и стоп-сигналы. Серийный выпуск производился в 1946 - 1958 годах. Прародителем модели был Opel Kapitan.
Автор: Северов Андрей