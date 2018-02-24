Сергей Зверев проболтался о тайном замужестве Софии Ротару
Сергей Зверев рассказал, что София Ротару тайно вышла замуж. Проболтался об этом знаменитый стилист во время встречи с фанатами. Когда его начали расспрашивать о женщинах, которым Зверев мог бы предложить выйти за него замуж, сами поклонники начали перечислять кандидаток. Среди прочих назвали имена Аллегровой, Азизы, Ротару.
В момент упоминания о последней у звезды вырвалось разоблачающее высказывание. «Ротару? Она разве свободна? Она тайно замужем. Она ведь такая шикарная», – завил Зверев.
Однако он тут же замолчал, наверное, осознав, что сказал лишнее. Как не просили фанаты рассказать о муже 70-летней Ротару, Сергей Зверев ничего больше не поведал, а перевел разговор.
Отметим, что певица ни разу не вспоминала о замужестве после смерти в 2002 году ее супруга Анатолия Евдокименко. В этом браке у пары родился сын.
В момент упоминания о последней у звезды вырвалось разоблачающее высказывание. «Ротару? Она разве свободна? Она тайно замужем. Она ведь такая шикарная», – завил Зверев.
Однако он тут же замолчал, наверное, осознав, что сказал лишнее. Как не просили фанаты рассказать о муже 70-летней Ротару, Сергей Зверев ничего больше не поведал, а перевел разговор.
Отметим, что певица ни разу не вспоминала о замужестве после смерти в 2002 году ее супруга Анатолия Евдокименко. В этом браке у пары родился сын.
Автор: Дрокина Татьяна