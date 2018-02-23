Василиса Володина впервые показала лицо трехлетнего сына
Известный астролог Василиса Володина впервые показала лицо своего трёхлетнего сына. Сделать она это решила в преддверии Дня защитника Отечества. В профиле бывшего эксперта «Давай поженимся» появилось фото мужа Сергея и сына Владислава.
В комментарии к посту Володина поздравила всех мужчин с наступающим праздником. Пользователи сразу присоединились к ее словам, они пожелали мужу и сыну астролога крепкого здоровья.
Василиса Володина состоит в браке с супругом свыше 20-ти лет. В семье растут двое детей – дочь Виктория и сын Владислав. Долгое время астролог скрывала лицо младшего ребенка, заявив, что после публикации нескольких кадров в Сети он начал болеть.
В комментарии к посту Володина поздравила всех мужчин с наступающим праздником. Пользователи сразу присоединились к ее словам, они пожелали мужу и сыну астролога крепкого здоровья.
Василиса Володина состоит в браке с супругом свыше 20-ти лет. В семье растут двое детей – дочь Виктория и сын Владислав. Долгое время астролог скрывала лицо младшего ребенка, заявив, что после публикации нескольких кадров в Сети он начал болеть.
Автор: Валерия Орлова