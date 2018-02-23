Женщина поделилась шокирующей историей сексуального плена ИГИЛ*
Представляющая езидов женщина поделилась шокирующими подробностями своего пребывания в сексуальном плену ИГИЛ, организации, чья деятельность запрещена на территории России. Гражданка призналась, что в рабстве у боевиков находилась в течение четырех месяцев.
По словам потерпевшей, в плен к террористам она попала еще в 2014 году, когда боевики вторглись в деревню, разрушили ее и убили всех проживавших здесь мужчин. Женщин и детей злоумышленники взяли в качестве заложников и отправили в Халифат. Там пленные подвергались разным видам насилия, в том числе и сексуальному. Кроме того, “рабов” использовали как рабочую силу. Непосредственно “героиню” истории боевики несколько раз продавали друг другу.
На этом кошмар не закончился, к примеру, позднее ее выставили на продажу на рынке в Ракке, городе в Сирии. Сбежать девушке удалось только после четырех месяцев мучений. Сейчас бывшая пленная ИГИЛ(деятельность организации запрещена на территории России) проживает на территории Германии, пытаясь забыть произошедший с ней ужас и попытаться начать жизнь с чистого листа.
*-деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда
По словам потерпевшей, в плен к террористам она попала еще в 2014 году, когда боевики вторглись в деревню, разрушили ее и убили всех проживавших здесь мужчин. Женщин и детей злоумышленники взяли в качестве заложников и отправили в Халифат. Там пленные подвергались разным видам насилия, в том числе и сексуальному. Кроме того, “рабов” использовали как рабочую силу. Непосредственно “героиню” истории боевики несколько раз продавали друг другу.
На этом кошмар не закончился, к примеру, позднее ее выставили на продажу на рынке в Ракке, городе в Сирии. Сбежать девушке удалось только после четырех месяцев мучений. Сейчас бывшая пленная ИГИЛ(деятельность организации запрещена на территории России) проживает на территории Германии, пытаясь забыть произошедший с ней ужас и попытаться начать жизнь с чистого листа.
*-деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда
Автор: Марина Вебер