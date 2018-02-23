Актер Брендан Фрейзер 7 лет лечил здоровье после травм на съемках
Недавно известный голливудский актер Брендан Фрейзер поведал общественности причины, по которым он долгое время не занимался актерской карьерой, и как на протяжении 7 лет лечился в больницах. Актер запомнившийся зрителям, как активный борец со злом в трилогии «Мумия», в одночасье пропал из виду СМИ, набрал лишние килограммы и стал примерять на себя роли в мелодрамах индийского производства.
Но как оказалось, знаменитость вынудили уйти с голливудской стези проблемы со здоровьем. Фрейзер слишком ответственно относился к работе, поэтому все трюки выполнял сам. Поэтому из-за многочисленных травм и ушибов в третьей части фильма «Мумия», которую снимали в Китае, актер не мог обходится без ленты, фиксирующей суставы, и льда.
В итоге Брендану Фрейзеру сделали две операции по декомпрессии спинного мозга за счет удаления небольшого участка позвонка с разницей в год. К этому прибавилась операция по небольшой замене коленного сустава и еще некоторое количество спинных операций, включая хирургическое вмешательство на голосовых связках.
В связи с таким количеством операций понадобилась и длительная реабилитация, что и послужило причиной столь длительного перерыва в карьере актера. Однако начиная с 2015 года, Фрейзер принял участие в съемках сериала, в котором еще сыграли Дональд Сазерленд и Хилари Суонк. Мини-сериал «Доверие» выйдет уже в марте и зрители вновь смогут насладиться игрой Брендана Фрейзера.
Но как оказалось, знаменитость вынудили уйти с голливудской стези проблемы со здоровьем. Фрейзер слишком ответственно относился к работе, поэтому все трюки выполнял сам. Поэтому из-за многочисленных травм и ушибов в третьей части фильма «Мумия», которую снимали в Китае, актер не мог обходится без ленты, фиксирующей суставы, и льда.
В итоге Брендану Фрейзеру сделали две операции по декомпрессии спинного мозга за счет удаления небольшого участка позвонка с разницей в год. К этому прибавилась операция по небольшой замене коленного сустава и еще некоторое количество спинных операций, включая хирургическое вмешательство на голосовых связках.
В связи с таким количеством операций понадобилась и длительная реабилитация, что и послужило причиной столь длительного перерыва в карьере актера. Однако начиная с 2015 года, Фрейзер принял участие в съемках сериала, в котором еще сыграли Дональд Сазерленд и Хилари Суонк. Мини-сериал «Доверие» выйдет уже в марте и зрители вновь смогут насладиться игрой Брендана Фрейзера.
Автор: Богданова Ярослава