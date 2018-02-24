Полина Фаворская поздравила мужчин с 23 февраля голым фото
Певица Полина Фаворская, которая раньше выступала в составе коллектива SEREBRO, обнародовала голое фото по случаю 23 февраля. Мужчины, подписанные на ее страницу в социальной сети Instagram, назвали снимок достойным подарком ко Дню защитника Отечества.
В комментариях к публикации Фаворская пожелала мужчинам побеждать на новых фронтах. Она также акцентировала внимание на том, что без представителей сильного пола девушки чувствуют себя беззащитными. Экс-солистка SEREBRO, добавила, что ее молодой человек является для нее опорой, мужчина всегда поддерживает возлюбленную в трудную минуту.
В праздничный день Фаворская пожелала «забрать в свою пещеру ту, которая всегда говорит, что ей никто не нужен». На снимке певица запечатлена у зеркала с обнаженной спиной. Фотография демонстрирует всю изящность стиля «ню». Несмотря на то, что мужчинам понравился кадр, женщины начали критиковать артистку за излишнюю пошлость.
В комментариях к публикации Фаворская пожелала мужчинам побеждать на новых фронтах. Она также акцентировала внимание на том, что без представителей сильного пола девушки чувствуют себя беззащитными. Экс-солистка SEREBRO, добавила, что ее молодой человек является для нее опорой, мужчина всегда поддерживает возлюбленную в трудную минуту.
В праздничный день Фаворская пожелала «забрать в свою пещеру ту, которая всегда говорит, что ей никто не нужен». На снимке певица запечатлена у зеркала с обнаженной спиной. Фотография демонстрирует всю изящность стиля «ню». Несмотря на то, что мужчинам понравился кадр, женщины начали критиковать артистку за излишнюю пошлость.
Автор: Валерия Орлова