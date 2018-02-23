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Обнаружен предмет, из-за которого могли убить группу туристов на перевале Дятлова
Экспертам удалось обнаружить предмет, который мог послужить причиной убийства туристической группы на перевале Дятлова. Такие данные предоставляет РЕН ТВ, ссылаясь на радиолюбителя Валентина Дегтерева.

Обнаружен предмет, из-за которого могли убить группу туристов на перевале Дятлова


Таинственная смерть группы Дятлова, отмеченная в 1959 году, до сих пор будоражит умы ученых. Дегтярев допускает, что расправиться с туристами могли представители манси, руководствуясь религиозными мотивами. В частности, “чужаки” могли сделать что-то, что в этих местах сочли оскорбительным. Тела туристов лежали так, словно они пытались защититься, а отсутствие языка у одной из участниц экспедиции эксперт связывает с местью народа, а не с грызунами.

По мнению Валентина Дегтярева, все дело может быть в лабазе, укрытии для продуктов и вещей, которое смастерили члены группы. Они могли срубить идола манси, восприняв его за обычное дерево, и таким образом нанесли оскорбление местным. Ведь после смерти туристов обломки их лабаза обнаружили именно рядом с подобием такого идола, изображавшего божество.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 18:32
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