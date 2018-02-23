Дана Борисова призналась, что ее голые фото в Сети - настоящие
Известная российская телеведущая Дана Борисова заявила, что ее фотографии порнографического характера, которые обнародованы в Сети, являются настоящими. Об этом сообщает портал «Лайф».
По словам Борисовой, ей нравится ее фигура, особенно верхняя часть. Она добавила, что голые фотографии, имеющиеся в интернете, не являются монтажом.
Блондинка добавила, что рассылала снимки не с той целью, в которой ее все обвиняют. Борисова не хочет каяться и оправдываться по этому поводу.
По словам Борисовой, ей нравится ее фигура, особенно верхняя часть. Она добавила, что голые фотографии, имеющиеся в интернете, не являются монтажом.
Блондинка добавила, что рассылала снимки не с той целью, в которой ее все обвиняют. Борисова не хочет каяться и оправдываться по этому поводу.
Автор: Валерия Орлова