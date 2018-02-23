У принца Эрнста Августа Ганноверского и Екатерины Малышевой родилась дочь
Екатерина Малышева и ее избранник принц Эрнст Август Ганноверский стали родителями. В частности, как утверждают источники, у известной пары накануне родилась дочь.
По словам массмедиа, ссылающихся на заявления отца дизайнера из РФ Екатерины Малышевой, пополнение в семье произошло 22 февраля. Впервые европейский аристократ и наследник Ганноверского дома стал отцом. Также отмечается, что сейчас мать девочки и непосредственно сам ребенок находятся в хорошем состоянии. При этом с именем для новорожденной принц и Малышева до сих пор определиться не смогли. Однако известно, что влюбленные обсуждают несколько вариантов, являющихся традиционными для королевского двора.
Принц Эрнст Август Ганноверский познакомился с будущей супругой порядка семи лет назад. Предложение Екатерина Малышева услышала в 2016, и в итоге влюбленные связали себя узами брака, что произошло летом прошлого года. При этом отец жениха присутствовать на свадьбе решительно отказался, не одобряя такого выбора сына.
По словам массмедиа, ссылающихся на заявления отца дизайнера из РФ Екатерины Малышевой, пополнение в семье произошло 22 февраля. Впервые европейский аристократ и наследник Ганноверского дома стал отцом. Также отмечается, что сейчас мать девочки и непосредственно сам ребенок находятся в хорошем состоянии. При этом с именем для новорожденной принц и Малышева до сих пор определиться не смогли. Однако известно, что влюбленные обсуждают несколько вариантов, являющихся традиционными для королевского двора.
Принц Эрнст Август Ганноверский познакомился с будущей супругой порядка семи лет назад. Предложение Екатерина Малышева услышала в 2016, и в итоге влюбленные связали себя узами брака, что произошло летом прошлого года. При этом отец жениха присутствовать на свадьбе решительно отказался, не одобряя такого выбора сына.
Автор: Марина Вебер