Виктория Боня высказалась о браке Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Виктория Боня не осталась в стороне и прокомментировала отношения Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко. В частности, ее слова связаны с якобы изменой футболиста модели, на которой он женился в прошлом месяце. Сами же молодожены никак не отреагировали на информацию, появившуюся в СМИ.
По словам Бони, измена является обыденной вещью для мужчин. Звезда проекта «Дом-2» считает, что Костенко придется смириться с этим, поскольку ей вряд ли удастся изменить Тарасова.
Модель также спрогнозировала, как будут в дальнейшем развиваться отношения супругов. По ее мнению, бывший муж Ольги Бузовой продолжит изменять Анастасии Костенко, а потом и вовсе перестанет уважать жену. Боня считает, что это только начало, дальше ситуация будет только усугубляться.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в начале января нынешнего года в одном из столичных ЗАГСов. Спустя три недели пара обвенчалась и устроила пышный банкет для родных и друзей. До свадьбы влюбленные встречались чуть больше года. Футболист предпочел модель из Ростова своей бывшей супруге Ольге Бузовой, для него это уже третий по счету брак.
По словам Бони, измена является обыденной вещью для мужчин. Звезда проекта «Дом-2» считает, что Костенко придется смириться с этим, поскольку ей вряд ли удастся изменить Тарасова.
Модель также спрогнозировала, как будут в дальнейшем развиваться отношения супругов. По ее мнению, бывший муж Ольги Бузовой продолжит изменять Анастасии Костенко, а потом и вовсе перестанет уважать жену. Боня считает, что это только начало, дальше ситуация будет только усугубляться.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в начале января нынешнего года в одном из столичных ЗАГСов. Спустя три недели пара обвенчалась и устроила пышный банкет для родных и друзей. До свадьбы влюбленные встречались чуть больше года. Футболист предпочел модель из Ростова своей бывшей супруге Ольге Бузовой, для него это уже третий по счету брак.
Автор: Валерия Орлова