Илон Маск в шутку назвал пароль доступа к глобальному интернету
Илон Маск в шутку назвал пароль доступа к будущей системе космического глобального интернета. Первые два спутника уже запущены и работают в тестовом режиме.
Он написал, что пароль для доступа к Wi-Fi «марсиане». Пользователям Сети понравился юмор миллиардера, пост собрал множество лайков и комментариев. Скорее всего, он имел в виду систему Starlink, которая должна будет состоять из 12 000 микроспутников, которые будут вращаться на разных орбитах и обеспечат доступ к Интернету из любой точки Земли.
22 февраля первые два космических аппарата из будущей сети вывел ракетоноситель Falcon 9 – это Tintin A и B. Спутники успешно были доставлены на расчетные орбиты и уже передают первые данные. Ранее планировалось, что Starlink в полную силу заработает в 2020 году, но сроки уже сорваны, до сих пор нет полной технической документации и четкого плана финансовых трат.
Он написал, что пароль для доступа к Wi-Fi «марсиане». Пользователям Сети понравился юмор миллиардера, пост собрал множество лайков и комментариев. Скорее всего, он имел в виду систему Starlink, которая должна будет состоять из 12 000 микроспутников, которые будут вращаться на разных орбитах и обеспечат доступ к Интернету из любой точки Земли.
22 февраля первые два космических аппарата из будущей сети вывел ракетоноситель Falcon 9 – это Tintin A и B. Спутники успешно были доставлены на расчетные орбиты и уже передают первые данные. Ранее планировалось, что Starlink в полную силу заработает в 2020 году, но сроки уже сорваны, до сих пор нет полной технической документации и четкого плана финансовых трат.
Автор: Северов Андрей