В Китае разработан новый дизайн сверхзвукового самолета с двуслойными крыльями
На территории Китая инженерам удалось разработать новый дизайн сверхзвукового самолета с двуслойными крыльями. Транспортировку до 50 пассажиров, а также перевозку грузов лайнер сможет осуществлять со скоростью порядка 6000 км/час.
Двуслойные крылья, считают авторы проекта, помогут в уменьшении турбулентности, а также это позволит лайнеру в сопротивлении воздуху. Снижение показателей также предоставит возможность нарастить грузоподъемность транспортного средства. В процессе работы инженеры из КНР разрешили вопрос, затрагивающий прогрев обшивки в момент перехода на сверхзвуковую скорость. Для этого потребуется пустить в ход системы жидкостного охлаждения и жароустойчивые материалы.
Исследователи убеждены, что дизайн воздушного судна поможет уменьшить объем мотора приблизительно на 25%, увеличив при этом количество допустимых пассажирских мест. Авторы проекта также подчеркнули, что их разработка уже успела пройти тщательную проверку в аэродинамической трубе Китайской академии наук.
Двуслойные крылья, считают авторы проекта, помогут в уменьшении турбулентности, а также это позволит лайнеру в сопротивлении воздуху. Снижение показателей также предоставит возможность нарастить грузоподъемность транспортного средства. В процессе работы инженеры из КНР разрешили вопрос, затрагивающий прогрев обшивки в момент перехода на сверхзвуковую скорость. Для этого потребуется пустить в ход системы жидкостного охлаждения и жароустойчивые материалы.
Исследователи убеждены, что дизайн воздушного судна поможет уменьшить объем мотора приблизительно на 25%, увеличив при этом количество допустимых пассажирских мест. Авторы проекта также подчеркнули, что их разработка уже успела пройти тщательную проверку в аэродинамической трубе Китайской академии наук.
Автор: Марина Вебер