Алексей Панин сравнил ведущего Соловьева с “проституткой”
Алексей Панин сравнил телеведущего и журналиста Владимира Соловьева с “проституткой”. Соответствующий ролик с критикой в адрес артиста отечественный актер разместил на своей странице в Instagram.
Актер решил прокомментировать выпуск передачи “Вечер с Владимиром Соловьевым”, увидевший мир 22 февраля, притом на него он случайно наткнулся по телевизору. Там ведущий и Назаров обсуждали высказывание Алексея Серебрякова, которое якобы поддержал и Панин. Участники дискуссии заявляют, что у последнего “нет совести” и он постоянно “пьяный”, а также ему рекомендуют “посмотреть на себя в зеркало”.
Сам Панин возмущен тем, что его обсуждают, притом “за спиной”, добавляя, что не пьет уже много лет. По словам актера, “эти люди” (имеются в виду участники дискуссии) обманывают всю страну. Соловьева артист назвал “проститутским”, а также в своей речи актер активно использовал нецензурную брань. Просмотреть видеоролик успели более 15 тысяч пользователей Сети.
Ранее сообщалось, что из-за “гей-скандала” Алексея Панина уволили из “Хайповостей”.
Актер решил прокомментировать выпуск передачи “Вечер с Владимиром Соловьевым”, увидевший мир 22 февраля, притом на него он случайно наткнулся по телевизору. Там ведущий и Назаров обсуждали высказывание Алексея Серебрякова, которое якобы поддержал и Панин. Участники дискуссии заявляют, что у последнего “нет совести” и он постоянно “пьяный”, а также ему рекомендуют “посмотреть на себя в зеркало”.
Сам Панин возмущен тем, что его обсуждают, притом “за спиной”, добавляя, что не пьет уже много лет. По словам актера, “эти люди” (имеются в виду участники дискуссии) обманывают всю страну. Соловьева артист назвал “проститутским”, а также в своей речи актер активно использовал нецензурную брань. Просмотреть видеоролик успели более 15 тысяч пользователей Сети.
Ранее сообщалось, что из-за “гей-скандала” Алексея Панина уволили из “Хайповостей”.
Автор: Марина Вебер