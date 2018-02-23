СМИ: Макрон и Меркель просят Путина поддержать резолюцию по Восточной Гуте
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в пользу резолюции по Восточной Гуте. В частности, такие данные предоставляют СМИ, отмечая, что политики направили главе России соответствующее письмо.
По данным Reuters, Макрон и Меркель также имеют намерение провести с Путиным телефонный разговор, но все будет зависеть от того, как пройдет голосование Совета Безопасности ООН по вопросу резолюции Восточной Гуты. Соответствующий документ накануне распространили представители делегации от Кувейта и Швеции, призывая на 30 дней приостановить огонь на территории Сирии. Вступить в силу режим перемирия должен в течение трех суток с момента утверждения резолюции. Спустя 48 часов с того периода в ООН могут заняться доставкой в регионы САР гуманитарных грузов и, кроме того, медэвакуацией. Такое “затишье” не затронет только несколько территорий, где идет борьба с террористическими группировками.
При этом в РФ в СБ ООН внесли поправки, призывая отказаться от определенных сроков прекращения огня. Установить “мир” Москва рекомендует как можно быстрее и по меньшей мере на 30 дней.
По данным Reuters, Макрон и Меркель также имеют намерение провести с Путиным телефонный разговор, но все будет зависеть от того, как пройдет голосование Совета Безопасности ООН по вопросу резолюции Восточной Гуты. Соответствующий документ накануне распространили представители делегации от Кувейта и Швеции, призывая на 30 дней приостановить огонь на территории Сирии. Вступить в силу режим перемирия должен в течение трех суток с момента утверждения резолюции. Спустя 48 часов с того периода в ООН могут заняться доставкой в регионы САР гуманитарных грузов и, кроме того, медэвакуацией. Такое “затишье” не затронет только несколько территорий, где идет борьба с террористическими группировками.
При этом в РФ в СБ ООН внесли поправки, призывая отказаться от определенных сроков прекращения огня. Установить “мир” Москва рекомендует как можно быстрее и по меньшей мере на 30 дней.
Автор: Марина Вебер