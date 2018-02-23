В Екатеринбурге с балкона многоэтажного дома выпал и скончался неизвестный мужчина
В Екатеринбурге в утренние часы 23 февраля с балкона многоэтажного дома по одной из улиц выпал и скончался неизвестный мужчина. Следственные органы проводят проверку.
Женщина, которая стала очевидцем происшествия, сказала, что не знает, с какого именно этажа 12-этажного дома падал пострадавший. Также она сообщила, что это был молодой человек, он был одет по-летнему.
Представитель пресс-службы Следственного комитета проинформировал, что документов, удостоверяющие личность, умерший не имел, поэтому пока его личные данные не установлены. Никакой информации о насильственных действиях в отношении мужчины следственные органы не имеют. Возможен просто несчастный случай.
Женщина, которая стала очевидцем происшествия, сказала, что не знает, с какого именно этажа 12-этажного дома падал пострадавший. Также она сообщила, что это был молодой человек, он был одет по-летнему.
Представитель пресс-службы Следственного комитета проинформировал, что документов, удостоверяющие личность, умерший не имел, поэтому пока его личные данные не установлены. Никакой информации о насильственных действиях в отношении мужчины следственные органы не имеют. Возможен просто несчастный случай.
Автор: Северов Андрей