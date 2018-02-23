Во время испытаний в Сургуте замечена Lada Vesta Sport
Во время прохождения дорожных тестов в Сургуте очевидцами замечена новая Lada Vesta Sport. При этом источники отмечают, что пока на испытания авто выпускают в обычных кузовах.
Пока прототипы почти не отличаются от стандартных модификаций, выходя на тесты с теми же бамперами и в прежнем кузове. Однако колесные диски на пять болтов выдают в тестовых мулах Lada Vesta Sport, как и наличие низкого дорожного просвета и двойной выхлопной системы. Это также указывает на возможность того, что в скором будущем общественности представят спортивный вариант авто.
Ожидается, что “АвтоВАЗ” готов выпустить на отечественный рынок сразу две спортивные модификации Lada Vesta: SLine и Vesta R, но неизвестно, кто из них замечен на испытаниях. Кроме того, одна из моделей получит незначительные трансформации, пока вторую ждет более серьезное обновление. Официально дата презентации авто не озвучена, но некоторые считают, что публичный дебют состоится уже в августе этого года в рамках Московского автосалона.
Пока прототипы почти не отличаются от стандартных модификаций, выходя на тесты с теми же бамперами и в прежнем кузове. Однако колесные диски на пять болтов выдают в тестовых мулах Lada Vesta Sport, как и наличие низкого дорожного просвета и двойной выхлопной системы. Это также указывает на возможность того, что в скором будущем общественности представят спортивный вариант авто.
Ожидается, что “АвтоВАЗ” готов выпустить на отечественный рынок сразу две спортивные модификации Lada Vesta: SLine и Vesta R, но неизвестно, кто из них замечен на испытаниях. Кроме того, одна из моделей получит незначительные трансформации, пока вторую ждет более серьезное обновление. Официально дата презентации авто не озвучена, но некоторые считают, что публичный дебют состоится уже в августе этого года в рамках Московского автосалона.
Автор: Марина Вебер