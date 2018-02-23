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В Новосибирске Honda влетела в толпу пешеходов
В Сети стали появляться первые видеозаписи с места ДТП, при котором водитель Honda CR-V влетел в толпу пешеходов в Новосибирске. Предварительно, владелец иномарки засмотрелся на салюты и потерял контроль над управлением транспортным средством.

В Новосибирске Honda влетела в толпу пешеходов


На кадрах запечатлены последствия аварии: разбитый внедорожник, врезавшийся после наезда на людей в столб, и сотрудники экстренных служб, проводящие работы на месте ДТП. Согласно предварительным сведениям, авария унесла жизни молодой женщины и её 3-летнего ребёнка, ещё как минимум 4 человека госпитализированы с тяжёлыми увечьями. Кроме того, 2 пешехода также травмированы в результате аварии, но их здоровью уже ничего не угрожает.



На данный момент в районе дорожного инцидента образовался большой автомобильный затор. В работах задействованы несколько экипажей скорой помощи, ДПС и МЧС.



Вчера портал «Актуальные новости» сообщал об иной аварии в Новосибирске, когда большегруз протаранил маршрутку с пассажирами.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 19:33
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