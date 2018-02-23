При помощи дополненной реальности из телевизора “вытащили” проклятую героиню “Звонка”
Программист посредством дополненной реальности сумел “вытащить” из экрана телевизора проклятую девочку из фильма “Звонок”. Жутковатый эксперимент удалось воплотить в реальность посредством использования движка Unity.
Соответствующий ролик программист разместил в YouTube, а начинается он с того, что посреди комнаты стоит большой телевизор. Когда его включают, на экране появляется “запись с кассеты”, показанная в фильме “Звонок”. Сперва девочка по имени Саманта вылезает из колодца и направляется вперед, а затем, благодаря использованию дополненной реальности, кажется, что героиня вылезает прямо из телевизора и оказывается в комнате, непосредственно напротив зрителя.
Несмотря на то, что “проклятая девочка” всего-лишь плод дополненной реальности, выглядит сцена с ее прогулкой по комнате достаточно жутковато. Всего за несколько дней просмотреть указанное видео успели в сумме более 38 тысяч пользователей Сети. Многие в комментариях признались, что все кажется весьма реалистичным и пугающим.
Соответствующий ролик программист разместил в YouTube, а начинается он с того, что посреди комнаты стоит большой телевизор. Когда его включают, на экране появляется “запись с кассеты”, показанная в фильме “Звонок”. Сперва девочка по имени Саманта вылезает из колодца и направляется вперед, а затем, благодаря использованию дополненной реальности, кажется, что героиня вылезает прямо из телевизора и оказывается в комнате, непосредственно напротив зрителя.
Несмотря на то, что “проклятая девочка” всего-лишь плод дополненной реальности, выглядит сцена с ее прогулкой по комнате достаточно жутковато. Всего за несколько дней просмотреть указанное видео успели в сумме более 38 тысяч пользователей Сети. Многие в комментариях признались, что все кажется весьма реалистичным и пугающим.
Автор: Марина Вебер