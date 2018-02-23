Певица Елена Темникова анонсировала песню «Медленно»
Певица Елена Темникова сообщила о готовящейся к представлению песни «Медленно». Информация появилась на личной страничке исполнительницы в Instagram.
23 февраля подписчики звезды могут насладиться ее новой композицией. Она не стоит на месте в творческом росте и продолжает радовать поклонников новыми произведениями.
В комментариях мнения разделились. Одни придерживаются мнения о том, что это самый лучший трек во всем творчестве Темниковой. Другие заметили, что музыка звучит негармонично, чувствуются резкие переходы, как будто бы на другую песню.
23 февраля подписчики звезды могут насладиться ее новой композицией. Она не стоит на месте в творческом росте и продолжает радовать поклонников новыми произведениями.
В комментариях мнения разделились. Одни придерживаются мнения о том, что это самый лучший трек во всем творчестве Темниковой. Другие заметили, что музыка звучит негармонично, чувствуются резкие переходы, как будто бы на другую песню.
Автор: Северов Андрей