Открыт предзаказ на планшетный ARM-компьютер HP Envy x2
В США официально открыт предзаказ на планшетный ARM-компьютер HP Envy x2 от американского бренда. Функционировать устройство должно на базе “операционки” Windows 10.
Компания HP официально начала принимать заказы на гибридный планшет HP Envy x2, оснащенный съемной клавиатурой. Устройство получило процессор Snapdragon 835, который сочетается с ОС Windows 10. Кроме того, у владельцев девайса появится возможность с сентября 2018 года провести апгрейд “операционки” до Windows 10 Pro. Гаджет получит дисплей на 12,3 дюймов, в качестве ОЗУ предусмотрено 4 ГБ, пока встроенная память достигает 128 ГБ. В планшет можно установить nano-SIM, он поддерживает Wi-Fi и работает с 4G.
В автономном режиме HP Envy x2 может проработать до 22 часов, в случае просмотра видео — порядка 19 часов. Официально поставки планшета от американского бренда стартуют уже 9 марта, а стоимость ARM-компьютера составит почти тысячу долларов.
Ранее HP показала в России свой производительный игровой ноутбук Omen X.
Компания HP официально начала принимать заказы на гибридный планшет HP Envy x2, оснащенный съемной клавиатурой. Устройство получило процессор Snapdragon 835, который сочетается с ОС Windows 10. Кроме того, у владельцев девайса появится возможность с сентября 2018 года провести апгрейд “операционки” до Windows 10 Pro. Гаджет получит дисплей на 12,3 дюймов, в качестве ОЗУ предусмотрено 4 ГБ, пока встроенная память достигает 128 ГБ. В планшет можно установить nano-SIM, он поддерживает Wi-Fi и работает с 4G.
В автономном режиме HP Envy x2 может проработать до 22 часов, в случае просмотра видео — порядка 19 часов. Официально поставки планшета от американского бренда стартуют уже 9 марта, а стоимость ARM-компьютера составит почти тысячу долларов.
Ранее HP показала в России свой производительный игровой ноутбук Omen X.
Автор: Марина Вебер