Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган поздравила мужчин с праздником снимком топлес
Экс-солистка группы «Ленинград», а ныне исполнительница собственных песен Юлия Коган разместила в Instagram поздравительное фото для мужчин в честь 23 февраля. На снимке певица запечатлена топлес, а её грудь прикрывают наклейки к тематике праздника.
Фото Юлии Коган вызвало восторг у её подписчиков в Instagram. Многим понравились красота 36-летней экс-солистки «Ленинграда» и чувство юмора, с которым она подошла к знаменательной для страны дате. Иные поклонники посчитали, «что это уже слишком», и упрекнули певицу в вульгарном подходе к такому празднику, как День защитника Отечества.
К слову, аналогичную инициативу к 23 февраля проявила и певица Ольга Бузова.
Фото Юлии Коган вызвало восторг у её подписчиков в Instagram. Многим понравились красота 36-летней экс-солистки «Ленинграда» и чувство юмора, с которым она подошла к знаменательной для страны дате. Иные поклонники посчитали, «что это уже слишком», и упрекнули певицу в вульгарном подходе к такому празднику, как День защитника Отечества.
К слову, аналогичную инициативу к 23 февраля проявила и певица Ольга Бузова.
Автор: Воробьева Алина