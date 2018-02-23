В Краснодаре при падении в лестничный пролет скончался 16-летний парень
В Краснодаре с балкона в лестничный пролет упал 16-летний парень. От полученных травм подросток скончался, о чем сообщает Иветта Агаян, представляющая СУ СКР по Краснодарскому краю.
Отмечен инцидент накануне в одном из домов, размещенных на улице Тюляева в Краснодаре. Предварительно, с балкона на седьмом этаже дома упал 16-летний молодой человек, рухнув прямо в лестничный пролет. Имеются сведения, что проживал подросток в одной из квартир многоэтажки. Вследствие падения со значительной высоты школьник получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Тело юноши без признаков жизни обнаружили соседи, вызвав на место медиков и правоохранителей. Скорая по прибытии лишь подтвердила факт кончины несовершеннолетнего жителя Кубани.
Остается неизвестным, при каких обстоятельствах произошел вышеуказанный инцидент. Сейчас по факту случившегося открыто делопроизводство по статье 110 УК РФ, сотрудниками СК Краснодара активно изучаются ключевые обстоятельства случившегося.
Отмечен инцидент накануне в одном из домов, размещенных на улице Тюляева в Краснодаре. Предварительно, с балкона на седьмом этаже дома упал 16-летний молодой человек, рухнув прямо в лестничный пролет. Имеются сведения, что проживал подросток в одной из квартир многоэтажки. Вследствие падения со значительной высоты школьник получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Тело юноши без признаков жизни обнаружили соседи, вызвав на место медиков и правоохранителей. Скорая по прибытии лишь подтвердила факт кончины несовершеннолетнего жителя Кубани.
Остается неизвестным, при каких обстоятельствах произошел вышеуказанный инцидент. Сейчас по факту случившегося открыто делопроизводство по статье 110 УК РФ, сотрудниками СК Краснодара активно изучаются ключевые обстоятельства случившегося.
Автор: Марина Вебер