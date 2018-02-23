Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Происшествия

В Краснодаре при падении в лестничный пролет скончался 16-летний парень
В Краснодаре с балкона в лестничный пролет упал 16-летний парень. От полученных травм подросток скончался, о чем сообщает Иветта Агаян, представляющая СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Краснодаре при падении в лестничный пролет скончался 16-летний парень


Отмечен инцидент накануне в одном из домов, размещенных на улице Тюляева в Краснодаре. Предварительно, с балкона на седьмом этаже дома упал 16-летний молодой человек, рухнув прямо в лестничный пролет. Имеются сведения, что проживал подросток в одной из квартир многоэтажки. Вследствие падения со значительной высоты школьник получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Тело юноши без признаков жизни обнаружили соседи, вызвав на место медиков и правоохранителей. Скорая по прибытии лишь подтвердила факт кончины несовершеннолетнего жителя Кубани.

Остается неизвестным, при каких обстоятельствах произошел вышеуказанный инцидент. Сейчас по факту случившегося открыто делопроизводство по статье 110 УК РФ, сотрудниками СК Краснодара активно изучаются ключевые обстоятельства случившегося.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:22
Читайте также
СМИ: Макрон и Меркель просят Путина поддержать
В шоу “Голос. Дети” прошла незрячая певица из
В Аргентине собака 10 лет прожила на могиле
В МЧС рассказали о ледовой обстановке в Москве
Алина Загитова: Кем является обладательница
Эксперты рассказали о судьбе биткоина
“Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл
Алина Загитова призналась, что не ощутила себя
Улицы в Балашихе очищают от снега с помощью танка
Евгения Медведева в интервью рассказала, что мама
Зубков сообщил о наличии в организме бобслеистки
Евгений Плющенко отметил фееричное выступление
Добавление комментария
Последние новости
24.02, 04:30 Ольга Бузова и Мария Погребняк спорят, кто из них
24.02, 04:00 Компания Samsung создала человекоподобного робота Saram
24.02, 03:30 С 1 марта 2018 года на рынке России появится пикап
24.02, 03:01 Компания Mundo Reader представила пару новых смартфонов
24.02, 02:30 Во время съемок дебютного клипа Марина Мексика
24.02, 02:00 На дорожных тестах в Германии замечен обновленный MINI
24.02, 01:30 Джей Джей Абрамс рассказал о начале съемок девятого
24.02, 01:01 Ученые: Первыми художниками в мире могли являться
24.02, 00:31 Новый смартфон Xiaomi обзаведется сканером радужной
24.02, 00:01 McLaren презентовала ярко-оранжевый автомобиль MCL33
23.02, 23:30 Леонид Агутин по случаю Дня защитника Отечества показал
23.02, 23:00 Ученые раскрыли загадку агрессивной меланомы
23.02, 22:30 В Токио с 5 марта заработает сервис такси с беспилотными
23.02, 22:00 Раскрыты цветовые варианты смартфона Moto G6 Plus
23.02, 21:30 Поклонники заявили, что Юлия Высоцкая стала похожа на
23.02, 21:10 Фанаты Анастасии Волочковой задумались о ее старости
23.02, 21:00 В 2019 году Intel готовится выпустить ноутбуки со связью
23.02, 20:58 На мобильных доступен танковый экшен Armored Warfare:
23.02, 20:56 СМИ: Полиция Москвы проверяет факт убийства человека из
23.02, 20:54 В Сети появились фото нового бюджетного смартфона