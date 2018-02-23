В 2018 году LG Electronics планирует представить телевизор micro-LED
В 2018 году южнокорейский бренд LG Electronics намеревается представить общественности телевизор micro-LED. Эксперты считают, что на такой шаг компания идет ради конкуренции с Samsung.
Свои micro-LED телевизоры Samsung готовится выпустить в продажи уже в августе этого года, а продукция LG Electronics может увидеть мир в сентябре 2018. Специалисты полагают, что в итоге конкуренция между двумя известными производителями может охватить новый сегмент рынка технологий, и не исключено, что к процессу присоединятся со временем и другие гиганты.
Инсайдеры утверждают, что руководство LG Electronics уже поставило перед разработчиками профильного подразделения создать micro-LED с экраном, который окажется больше, нежели дисплей The Wall. Последний представители Samsung Electronics продемонстрировали широким массам в январе этого года в рамках выставки CES 2018.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", в LG Electronics показали общественности усовершенствованную модель проекторов 4К UHD.
Свои micro-LED телевизоры Samsung готовится выпустить в продажи уже в августе этого года, а продукция LG Electronics может увидеть мир в сентябре 2018. Специалисты полагают, что в итоге конкуренция между двумя известными производителями может охватить новый сегмент рынка технологий, и не исключено, что к процессу присоединятся со временем и другие гиганты.
Инсайдеры утверждают, что руководство LG Electronics уже поставило перед разработчиками профильного подразделения создать micro-LED с экраном, который окажется больше, нежели дисплей The Wall. Последний представители Samsung Electronics продемонстрировали широким массам в январе этого года в рамках выставки CES 2018.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", в LG Electronics показали общественности усовершенствованную модель проекторов 4К UHD.
Автор: Марина Вебер