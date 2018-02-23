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В Японии представили обновленный хэтчбек Toyota Aygo до официальной премьеры
В Японии разработчики корпорации Toyota представили обновлённый хэтчбек Aygo ещё до официальной премьеры в Женеве. Кроме того, они раскрыли некоторые технические особенности новинки.

В Японии представили обновленный хэтчбек Toyota Aygo до официальной премьеры


Модернизированный хэтчбек небольших габаритов Toyota Aygo относится к сегменту A и всё ещё показывает стиль X, однако инженеры произвели в нём ряд изменений. Так, они пересмотрели решётку радиатора и осветители. Авто получило массивные задние фонари и обширную цветовую гамму, включая пурпурный и синий оттенки, а также 15-дюймовые колёсные диски.

В компании пока не стали раскрывать дизайн салона Toyota Aygo. Согласно сообщениям инсайдеров, в новинке установят иную панель управления и другую подсветку, а также кондиционер, мультимедиа-систему на 7 дюймов, кожаные сидения, защитный комплекс Safety Sense.

В движение Toyota Aygo будет приводить 3-цилиндровый литровый агрегат мощностью в 72 «лошадей». Максимальная скорость хэтчбека – 160 километров в час, разгон до первой «сотни» он берёт за 14 секунд.



Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о презентации новой версии Toyota Aygo X-Glam.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 20:38
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