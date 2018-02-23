В Сети появились фото нового бюджетного смартфона General Mobile с Android Oreo
В Сети появились фото нового бюджетного смартфона от турецкого производителя General Mobile. Аппарат будет работать на специальной версии Android Oreo или Go Edition, которая специально создана для слабых устройств.
Экран гаджета имеет размер 5 дюймов с соотношением 18:9, его разрешение равняется 1440 на 720 пикселей. Имеется 13 Мп основная камера и 5-мегапиксельная передняя. Доступ защищен по отпечатку пальца. Центральный процессор - MT6739 от MediaTek, он имеет 4 ядра, за графику отвечает соответствующий процессор IMG PowerVR GE8100. Доступ к Интернету реализует 4G-модем, который загружает файлы со скоростью 150 Мбит/с, а раздает до 50 Мбит/с. Также установлено 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ стандартной памяти. Аккумулятор имеет емкость 3500 мА*ч. Возможно будет подключать стандартный наушники, так как имеется 3,5 мм вход.
Новинка, скорее всего, будет представлена на MWC 2018, которая начнется 26 числа этого месяца и продлится до 1 марта.
Экран гаджета имеет размер 5 дюймов с соотношением 18:9, его разрешение равняется 1440 на 720 пикселей. Имеется 13 Мп основная камера и 5-мегапиксельная передняя. Доступ защищен по отпечатку пальца. Центральный процессор - MT6739 от MediaTek, он имеет 4 ядра, за графику отвечает соответствующий процессор IMG PowerVR GE8100. Доступ к Интернету реализует 4G-модем, который загружает файлы со скоростью 150 Мбит/с, а раздает до 50 Мбит/с. Также установлено 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ стандартной памяти. Аккумулятор имеет емкость 3500 мА*ч. Возможно будет подключать стандартный наушники, так как имеется 3,5 мм вход.
Новинка, скорее всего, будет представлена на MWC 2018, которая начнется 26 числа этого месяца и продлится до 1 марта.
Автор: Северов Андрей