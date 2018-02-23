Пользователям Сети удалось обнаружить самую раздражающую гифку
Пользователям Сети удалось обнаружить гифку, которую они находят наиболее раздражающей. Автором “подвижной картинки” выступил известный в Польше художник Феликс Кончаковски.
Поляк специализируется преимущественно на создании “замкнутых” гифок, однако данная работа публику привлекла тем, что выглядит как вполне реальная местность с Google maps. Это напоминает “падение” вниз, на побережье, но из-за замкнутости цикла изображение всегда доходит лишь до определенной точки, и узнать, что же действительно ждет человека внизу, не представляется возможным.
Некоторые пользователи Сети признались, что гифка у них вызывает раздражение. По мере ее просмотра, у граждан возникало чувство тошноты, а также головокружение. Несмотря на то, что многих такая работа “напрягает”, большинство все же сошлись во мнении, что труд Кончаковского действительно “гениален”, надолго привлекая к экрану. Вышеуказанному гиф-изображению даже удалось оказаться в топе популярной зарубежной площадки Reddit.
Поляк специализируется преимущественно на создании “замкнутых” гифок, однако данная работа публику привлекла тем, что выглядит как вполне реальная местность с Google maps. Это напоминает “падение” вниз, на побережье, но из-за замкнутости цикла изображение всегда доходит лишь до определенной точки, и узнать, что же действительно ждет человека внизу, не представляется возможным.
Некоторые пользователи Сети признались, что гифка у них вызывает раздражение. По мере ее просмотра, у граждан возникало чувство тошноты, а также головокружение. Несмотря на то, что многих такая работа “напрягает”, большинство все же сошлись во мнении, что труд Кончаковского действительно “гениален”, надолго привлекая к экрану. Вышеуказанному гиф-изображению даже удалось оказаться в топе популярной зарубежной площадки Reddit.
Автор: Марина Вебер