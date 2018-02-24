«Самая голая блогерша» Марина Вовченко рассказала об участии в съёмках клипа Сати Казановой
Певица Сати Казанова пригласила «самую голую блогершу» Марину Вовченко принять участие в съёмках её нового клипа на музыкальную композицию «Мама». Об этом звезда Instagram и мать троих детей рассказала поклонникам в Instagram.
Несмотря на то, что многие не одобряют раскованные снимки, на которых Марина Вовченко часто предстаёт в полностью голом виде, именно ей Сати Казанова решила отвести роли в клипе. Его выход на телеэкраны запланирован на 8 марта. Блогерша поделилась с подписчиками Instagram впечатлениями от съёмки и от знакомства с супругом и мамой популярной певицы.
Марина Вовченко призвала фанатов потерпеть пару недель, по прошествии которых они смогут оценить новую совместную работу её и Сати Казановой.
Несмотря на то, что многие не одобряют раскованные снимки, на которых Марина Вовченко часто предстаёт в полностью голом виде, именно ей Сати Казанова решила отвести роли в клипе. Его выход на телеэкраны запланирован на 8 марта. Блогерша поделилась с подписчиками Instagram впечатлениями от съёмки и от знакомства с супругом и мамой популярной певицы.
Марина Вовченко призвала фанатов потерпеть пару недель, по прошествии которых они смогут оценить новую совместную работу её и Сати Казановой.
Автор: Воробьева Алина