СМИ: Полиция Москвы проверяет факт убийства человека из травматического пистолета
В СМИ появилась информация о том, что полиция Москвы занимается проверкой возможного убийства человека. Уточняется, мужчину смертельно ранили из травматического пистолета.
Предположительно, криминальный инцидент имел место в восточной части Москвы, в районе ул. Косинская. По одной версии, человека застрелили около дома, согласно иной – в его собственной квартире. Сведения по данному делу проверяются.
Предположительно, криминальный инцидент имел место в восточной части Москвы, в районе ул. Косинская. По одной версии, человека застрелили около дома, согласно иной – в его собственной квартире. Сведения по данному делу проверяются.
Автор: Воробьева Алина