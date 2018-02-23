На мобильных доступен танковый экшен Armored Warfare: Assault
На мобильных устройствах стал доступен танковый экшен Armored Warfare: Assault. Скачать игру получили возможность пользователи устройств, функционирующих на базе операционных систем iOS и Android.
О запуске мобильной версии Armored Warfare: Assault сообщили накануне предствители Mail.Ru Group, а также студии разработчиков Pushkin Game Studio. Теперь владельцы гаджетов на iOS и Android имеют возможность опробовать достаточно популярный экшен с функцией многопользовательского режима. Благодаря механике возрождения вернуться к бою геймер может практически сразу после уничтожения боевого транспорта.
В Armored Warfare: Assault можно собирать насчитывающую более 60 экземпляров коллекцию боевых машин. Каждый пройденный уровень должен открывать пользователю дополнительные тактические приемы и модули, например, использование дымовых гранат или вызов авиаударов. Известно, что в мобильном экшене игрокам доступен и платный контент, а скачать новинку можно в Google Play, а также App Store.
О запуске мобильной версии Armored Warfare: Assault сообщили накануне предствители Mail.Ru Group, а также студии разработчиков Pushkin Game Studio. Теперь владельцы гаджетов на iOS и Android имеют возможность опробовать достаточно популярный экшен с функцией многопользовательского режима. Благодаря механике возрождения вернуться к бою геймер может практически сразу после уничтожения боевого транспорта.
В Armored Warfare: Assault можно собирать насчитывающую более 60 экземпляров коллекцию боевых машин. Каждый пройденный уровень должен открывать пользователю дополнительные тактические приемы и модули, например, использование дымовых гранат или вызов авиаударов. Известно, что в мобильном экшене игрокам доступен и платный контент, а скачать новинку можно в Google Play, а также App Store.
Автор: Марина Вебер