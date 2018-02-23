Фанаты Анастасии Волочковой задумались о ее старости
Анастасия Волочкова разместила в соцсети Instagram фотографии из Арабских Эмиратов. В комментариях подписчики неожиданно начали разговоры о старости.
Пользователи Сети считают, что звезда уже давно не зарабатывает творчеством, участвуя в гастролях и концертах. Также некоторые вспомнили, что артистку часто видят в компании различных мужчин, что отрицательно влияет на ее финансовое благополучие. Появились беспокойные комментарии о том, что Волочковой приходится содержать «альфонса» Михаила, который сейчас является ее возлюбленным.
Далее последовали выводы, что балерина вовсе не отдыхает, а зарабатывает там деньги для всей семьи и фотография ненастоящая, а задний план - это фотообои. Что в очередной раз говорит о ее финансовых проблемах. Были и ярые фанаты, защищающие кумира любой ценой.
Пользователи Сети считают, что звезда уже давно не зарабатывает творчеством, участвуя в гастролях и концертах. Также некоторые вспомнили, что артистку часто видят в компании различных мужчин, что отрицательно влияет на ее финансовое благополучие. Появились беспокойные комментарии о том, что Волочковой приходится содержать «альфонса» Михаила, который сейчас является ее возлюбленным.
Далее последовали выводы, что балерина вовсе не отдыхает, а зарабатывает там деньги для всей семьи и фотография ненастоящая, а задний план - это фотообои. Что в очередной раз говорит о ее финансовых проблемах. Были и ярые фанаты, защищающие кумира любой ценой.
Автор: Северов Андрей