Семья Максима Галкина служит в армии более 100 лет
В честь Дня защитника Отечества юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram соответствующий пост. Он написал, что его семья служит в армии более 100 лет.
В социальной сети Галкин опубликовал снимок с присяги племянника Никиты в Острогожске Воронежской области. Это представитель четвертого поколения родственников юмориста, которые отдали себя защите родины. Также в армии служили дед, дядька, отец и брат, то выйдет, что семья Галкиных только за четыре поколения отслужила в армии более 100 лет: 41 из них отдал родине «дед Гриша», 42 – отец юмориста, брат «Димка» - 16 и 1 год Никита.
Он отметил, что 100 лет является просто красивой цифрой, но за ней стоит большая жизнь в ритме разных исторических моментов в истории страны.
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям с праздником и поинтересовались, служил ли в армии сам комик. По данным в интернете, артист в свои 41 год избежал армейских тягот.
За 17 часов пост набрал более 152 тысяч отметок «Нравится» и более 1,2 тысяч комментариев.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин ответил Гарику Харламову на критику шоу.
В социальной сети Галкин опубликовал снимок с присяги племянника Никиты в Острогожске Воронежской области. Это представитель четвертого поколения родственников юмориста, которые отдали себя защите родины. Также в армии служили дед, дядька, отец и брат, то выйдет, что семья Галкиных только за четыре поколения отслужила в армии более 100 лет: 41 из них отдал родине «дед Гриша», 42 – отец юмориста, брат «Димка» - 16 и 1 год Никита.
Он отметил, что 100 лет является просто красивой цифрой, но за ней стоит большая жизнь в ритме разных исторических моментов в истории страны.
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям с праздником и поинтересовались, служил ли в армии сам комик. По данным в интернете, артист в свои 41 год избежал армейских тягот.
За 17 часов пост набрал более 152 тысяч отметок «Нравится» и более 1,2 тысяч комментариев.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин ответил Гарику Харламову на критику шоу.
Автор: Сергей Сидорин