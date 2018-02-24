Ольга Бузова подает в суд на резидента Comedy Club из-за оскорбления
Ольга Бузова незадолго до выступления в Хабаровске намерена отстоять свою честь в судебном порядке, звезда вновь оказалась в эпицентре громкого скандала. Недавно начинающая певица участвовала в Comedy Club, там её оскорбили.
Тимур Батрутдинов заступился за Бузову, пообещав самостоятельно решить вопрос с Андреем Скороходом, тот позволил себе резко высказаться в ходе телепередачи в адрес ведущей. В её аккаунте, в соцсети Instagram, размещен пост, в нём поп-исполнительница сообщает, что у неё нет защитника. Она сейчас одна, поэтому вынуждена решать все свои проблемы самостоятельно. «Те, кого я считала друзьями из Comedy Club, не повлияли на ситуацию. Я буду сама решать это через суд. Называть меня шлюхой, оскорбляя моих поклонников и называя их собаками и мразями, я никому не позволю», - цитируют массмедиа звезду.
На протяжении короткого времени после появления в Сети пост Ольги Бузовой набрал более 323 тысяч отметок «Нравится». Ранее Андрей Скороход позволил себе негативно высказаться в адрес телеведущей в прямом эфире.
Тимур Батрутдинов заступился за Бузову, пообещав самостоятельно решить вопрос с Андреем Скороходом, тот позволил себе резко высказаться в ходе телепередачи в адрес ведущей. В её аккаунте, в соцсети Instagram, размещен пост, в нём поп-исполнительница сообщает, что у неё нет защитника. Она сейчас одна, поэтому вынуждена решать все свои проблемы самостоятельно. «Те, кого я считала друзьями из Comedy Club, не повлияли на ситуацию. Я буду сама решать это через суд. Называть меня шлюхой, оскорбляя моих поклонников и называя их собаками и мразями, я никому не позволю», - цитируют массмедиа звезду.
На протяжении короткого времени после появления в Сети пост Ольги Бузовой набрал более 323 тысяч отметок «Нравится». Ранее Андрей Скороход позволил себе негативно высказаться в адрес телеведущей в прямом эфире.
Автор: Семен Зайцев