Эмили Ратажковски неожиданно вышла замуж
Американская модель Эмили Ратажковски неожиданно вышла замуж. Ее избранником стал Себастьян Беар-МакКлард.
Одна из самых желанных моделей мира, 26-летняя Эмили Ратажковски, наконец нашла возлюбленного, с которым заключила брак. В начале она заинтриговала фанатов записью в Instagram о ждущем их сюрпризе. Дело в том, что модель старается скрывать подробности личной жизни. Для всех стала неожиданной новость, которой она поделилась позже, звезда опубликовала фото с мужем и им стал кинопродюсер и актер Себастьян Беар-МакКлард. Свидетелем на свадьбе выступала любимая собака модели.
Все рассчитывали увидеть ее свадьбу с музыкантом Джеффом Магидом, с ним она встречалась продолжительное время. С Беар-МакКлард был заключен брачный союз после недельного знакомства.
Одна из самых желанных моделей мира, 26-летняя Эмили Ратажковски, наконец нашла возлюбленного, с которым заключила брак. В начале она заинтриговала фанатов записью в Instagram о ждущем их сюрпризе. Дело в том, что модель старается скрывать подробности личной жизни. Для всех стала неожиданной новость, которой она поделилась позже, звезда опубликовала фото с мужем и им стал кинопродюсер и актер Себастьян Беар-МакКлард. Свидетелем на свадьбе выступала любимая собака модели.
Все рассчитывали увидеть ее свадьбу с музыкантом Джеффом Магидом, с ним она встречалась продолжительное время. С Беар-МакКлард был заключен брачный союз после недельного знакомства.
Автор: Северов Андрей