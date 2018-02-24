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Компания Toyota рассекретила свой новый кроссовер IZOA
Японский бренд Toyota рассекретил свой новый кроссовер IZOA. Эксперты отмечают, что новая модель представляет собой адаптированную для китайского рынка версию еще одного представителя SUV-сегмента — Toyota C-HR.

Компания Toyota рассекретила свой новый кроссовер IZOA

Фотошпионам удалось сделать несколько снимков Toyota IZOA, что происходит впервые. Как передает iReactor, внешне авто мало отличается от C-HR, ориентированную на другие рынки. Предположительно, новинку оснастят турбированным мотором объемом 1.2 литра, способным генерировать порядка 114 лошадиных сил. В качестве трансмиссии может выступать механическая КПП на шесть скоростей.

Непосредственно для Поднебесной Toyota IZOA может также предлагаться с силовым агрегатом на 2.0 литра, чья мощность составит 144 “лошадки”. В данном случае трансмиссия окажется представлена вариатором. Что до привода, то он у новой разработки японского бренда может оказаться как передним, так и полным. Выход “младшего брата” Toyota C-HR непосредственно на рынок Китая может состояться уже до конца 2018 года.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:57
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