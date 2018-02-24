Porsche показала на фотографиях новое поколение спорткара 911
Разработчики компании Porsche показала на фотографиях новое поколение спорткара 911. Технические подробности автомобиля не раскрываются.
Данная генерация модели скрыта камуфляжной пленкой. Несмотря на то, что производитель не раскрыл технических особенностей автомобиля, эксперты отрасли считают, что спорткар не претерпит кардинальных изменений. Отмечается, что модель оснастят бензиновыми двигателями и электрическим силовым блоком. Что касается экстерьера, то автомобиль сохранит присущие Porsche 911 черты.
На данный момент из инсайдерских источников известно, что модель построена на платформе MMB, благодаря чему Porsche 911 сэкономит в весе. Вероятнее всего, официальная презентация автомобиля пройдет в рамках Парижского автосалона осенью текущего года.
Ранее сообщалось, что 911 Carrera RS 2.7 занял первое место среди модельного ряда Porsche по лучшему звуку выхлопа. Также в список вошли Porsche 550 Spyder, 911 GT3 RS, 918 Spyder и другие модели.
Данная генерация модели скрыта камуфляжной пленкой. Несмотря на то, что производитель не раскрыл технических особенностей автомобиля, эксперты отрасли считают, что спорткар не претерпит кардинальных изменений. Отмечается, что модель оснастят бензиновыми двигателями и электрическим силовым блоком. Что касается экстерьера, то автомобиль сохранит присущие Porsche 911 черты.
На данный момент из инсайдерских источников известно, что модель построена на платформе MMB, благодаря чему Porsche 911 сэкономит в весе. Вероятнее всего, официальная презентация автомобиля пройдет в рамках Парижского автосалона осенью текущего года.
Ранее сообщалось, что 911 Carrera RS 2.7 занял первое место среди модельного ряда Porsche по лучшему звуку выхлопа. Также в список вошли Porsche 550 Spyder, 911 GT3 RS, 918 Spyder и другие модели.
Автор: Сергей Сидорин