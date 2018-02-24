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Китай начнет производить электрические Mini с 2019 года
В Китае начнут производить Mini на электрической тяге. Выпуск электрокаров будет контролироваться концерном BMW, ему принадлежат права на все модели бывшего британского производителя. Начало узловой сборки запланировано на 2109 год.

Китай начнет производить электрические Mini с 2019 года

Соответствующие документы подписаны между представителями западногерманского концерна и китайской компанией Great Wall Motors. В настоящее время решается вопрос о выборе региона страны, в котором построят сборочные цеха. В штаб-квартире BMW несколько раз подтверждали намерение расширить своё влияние на рынке КНР в сегменте электромобилей. Существует возможность расширения позиций, азиатский рынок является наиболее перспективным в мире. На протяжении 2017 года в Поднебесной было реализовано до 777 тысяч электрокаров, увеличение продаж зафиксировано на уровне 53,5%.

Китай является одним из крупнейших рынков, где модельный ряд Mini имеет повышенный спрос. В прошедшем году продажи компактных моделей известного немецкого производителя составили 372 тысяч единиц техники, 35 тысяч изделий были реализованы на территории Поднебесной.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:30
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