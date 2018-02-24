Ученые: На Луне больше воды, чем считалось ранее
Новое исследование обнаружило, что вода на Луне более широко распространена и не ограничивается конкретной областью или регионом. Ученые также узнали, что вода на спутнике, судя по всему, остается статической и не перемещается, передает IBT.
Новые результаты противостоят некоторым из ранних исследований, в которых предполагалось, что лунная вода найдена на полюсах и что сила ее сигнала колеблется в течение дня. Ученые, однако, все еще работают, чтобы охарактеризовать лунную воду и выяснить, можно ли ее получить. Обновленные данные, свидетельствующие о более распространенном распределении, а также относительно стабильной лунной воде, указывают на то, что та может присутствовать как ОН или гидроксил, который состоит из одного атома кислорода и одного атома водорода, являясь более реакционноспособным относительно Н2О. Гидроксил, вероятно, должен быть извлечен из минералов, поскольку он химически присоединяется к другим молекулам и неспособен поддерживаться сам по себе слишком долго.
На следующих этапах ученым предстоит выяснить происхождение воды на поверхности Луны. “Является ли это последствием внешних источников, вызванных ударами кометы или астероидов? Может это результат внутренних процессов на самой Луне, таких как древний вулканизм? Или это может быть непрерывный процесс солнечного ветра, реагирующего с лунными материалами для создания ОН или Н2О?”, — допускают эксперты.
Новые результаты противостоят некоторым из ранних исследований, в которых предполагалось, что лунная вода найдена на полюсах и что сила ее сигнала колеблется в течение дня. Ученые, однако, все еще работают, чтобы охарактеризовать лунную воду и выяснить, можно ли ее получить. Обновленные данные, свидетельствующие о более распространенном распределении, а также относительно стабильной лунной воде, указывают на то, что та может присутствовать как ОН или гидроксил, который состоит из одного атома кислорода и одного атома водорода, являясь более реакционноспособным относительно Н2О. Гидроксил, вероятно, должен быть извлечен из минералов, поскольку он химически присоединяется к другим молекулам и неспособен поддерживаться сам по себе слишком долго.
На следующих этапах ученым предстоит выяснить происхождение воды на поверхности Луны. “Является ли это последствием внешних источников, вызванных ударами кометы или астероидов? Может это результат внутренних процессов на самой Луне, таких как древний вулканизм? Или это может быть непрерывный процесс солнечного ветра, реагирующего с лунными материалами для создания ОН или Н2О?”, — допускают эксперты.
Автор: Марина Вебер