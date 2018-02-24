В Прикамье задержали женщину, зарезавшую пожилого мужчину
В Прикамье в одном из общежитий обнаружили труп 60-летнего мужчины, являвшегося владельцем комнаты. Сотрудники правоохранительных органов, осмотрев тело, установили наличие на нём следов насильственной смерти. Пенсионера, как предположили следователи, зарезала его 46-летняя знакомая.
Тело было обнаружено 17 февраля, в совершении тяжкого преступления подозревается местная жительница, она задержана. В входе доследственной проверки полиция установила, что женщина ранее пришла в гости к пожилому мужчине. В ходе застолья после употребления спиртных напитков между парой произошла ссора. Местные массмедиа, ссылаясь на региональное СУ СКР РФ, сообщают, что убийство произошло в населённом пункте Чусовый, он находится в Пермском крае.
Согласно одной из версий следователей, женщина нанесла мужчине удар ножом в живот, травма криминального характера была оценена, как тяжелая. Женщина задержана и заключена под стражу, пресс-представитель СУ СКР по региону сообщил, что в настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.
Тело было обнаружено 17 февраля, в совершении тяжкого преступления подозревается местная жительница, она задержана. В входе доследственной проверки полиция установила, что женщина ранее пришла в гости к пожилому мужчине. В ходе застолья после употребления спиртных напитков между парой произошла ссора. Местные массмедиа, ссылаясь на региональное СУ СКР РФ, сообщают, что убийство произошло в населённом пункте Чусовый, он находится в Пермском крае.
Согласно одной из версий следователей, женщина нанесла мужчине удар ножом в живот, травма криминального характера была оценена, как тяжелая. Женщина задержана и заключена под стражу, пресс-представитель СУ СКР по региону сообщил, что в настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.
Автор: Семен Зайцев