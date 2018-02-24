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Ученые не знают, почему Вселенная продолжает расширяться ускоренными темпами
Ученые не могут определить, почему Вселенная расширяется ускоренными темпами. По словам специалистов, с момента так называемого «Большого взрыва» скорость расширения пространства увеличилась более чем на 5 процентов.

Ученые не знают, почему Вселенная продолжает расширяться ускоренными темпами


Ученые Научного Университета Джона Хопкинса в 2016 году сообщили, что темпы роста Вселенной, которые были замерены при помощи орбитальных телескопов, достоверны лишь на 97,6 процента. Скорость расширения составляет примерно 45 миль в секунду на мегапарсек. В ходе более детальных исследований специалисты пришли к выводу, что данный показатель не является статичным, ввиду чего может достигать как минимальных, так и максимальных значений.

По словам специалистов, для получения максимально точных данных нужно располагать сведениями о количестве нейтрино и темной материи. Последняя пока не была изучена из-за того, что у специалистов нет доступа к ней. Посредством данных с телескопа Hubble исследователи установили, что нейтрино может периодически прерывать процесс расширения. Кроме того, природа увеличения размеров Вселенной также остается непонятной.

Исследователи считают, что только познание природы темной материи даст точные сведения о расширении Вселенной и его темпах. В настоящее время специалисты пытаются определить структуру данной величины.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:08
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