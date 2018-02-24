Ученые: К Земле 7 марта подлетит астероид размером с Эмпайр Стейт Билдинг
Уже вскоре, 7 марта, к Земле приблизится гигантский астероид, чьи размеры сравнимы с Эмпайр Стейт Билдинг. Объект окажется на расстоянии в 1,5 млн км от планеты, что по космическим меркам довольно близко, сообщает ToDay News Ufa.
Ученые внесли астероид 2017 VR12 в перечень потенциально опасных для Земли космических тел. Выявить объект удалось еще в ноябре прошлого года, однако до сих пор точные данные о нем отсутствуют. При условии благоприятных погодных условий разглядеть космического “гостя” окажется возможным даже в любительский телескоп, но важно, чтобы в этот период установилась безоблачная обстановка. Особенная активность 2017 VR12 прогнозируется научными работниками на 7 марта 2018 года.
Посредством использования радиотелескопа Голдстоун астрономы надеются получить больше сведений о приближающемся астероиде. Происходить наблюдения должны в период с 5 по 7 марта. Не исключено, что в действительности по своим габаритам объект несколько меньше Эмпайр Стейт Билдинг. Некоторые ученые допускают, что он уступает вышеупомянутому зданию по размерам в 1,5 раза.
Ученые внесли астероид 2017 VR12 в перечень потенциально опасных для Земли космических тел. Выявить объект удалось еще в ноябре прошлого года, однако до сих пор точные данные о нем отсутствуют. При условии благоприятных погодных условий разглядеть космического “гостя” окажется возможным даже в любительский телескоп, но важно, чтобы в этот период установилась безоблачная обстановка. Особенная активность 2017 VR12 прогнозируется научными работниками на 7 марта 2018 года.
Посредством использования радиотелескопа Голдстоун астрономы надеются получить больше сведений о приближающемся астероиде. Происходить наблюдения должны в период с 5 по 7 марта. Не исключено, что в действительности по своим габаритам объект несколько меньше Эмпайр Стейт Билдинг. Некоторые ученые допускают, что он уступает вышеупомянутому зданию по размерам в 1,5 раза.
Автор: Марина Вебер