Ученые доказали эффективность диет при лечении рака
Ученые в ходе экспериментов доказали, что специальные диеты помогают в лечении рака. Ограничить рацион необходимо уже на начальных стадиях болезни.
Сотрудники Университета Глазко, проведя эксперименты на грызунах, доказали прогресс в лечении рака кишечника, если уменьшить употребление глицина и серина. Если болезнь затронула молочную железу, то улучшение состояния больного наступает после ограничения в пище аспарагиновой кислоты. Данное вещество находится в составе креветок, птице, мидиях и многих других продуктах. При раке молочной железы мыши могут жить не больше 2 недель, но при использовании диеты организм получает гораздо больше шансов на борьбу с недугом. Результаты исследований обнадежили специалистов.
Главное – начать придерживаться ограничений в начале наступления рака. В это время больные клетки по кровеносной системе еще не достигли других органов и есть большой шанс на успешное выздоровление. Ученым нужно провести еще много тестов и детально продумать методы лечения.
Сотрудники Университета Глазко, проведя эксперименты на грызунах, доказали прогресс в лечении рака кишечника, если уменьшить употребление глицина и серина. Если болезнь затронула молочную железу, то улучшение состояния больного наступает после ограничения в пище аспарагиновой кислоты. Данное вещество находится в составе креветок, птице, мидиях и многих других продуктах. При раке молочной железы мыши могут жить не больше 2 недель, но при использовании диеты организм получает гораздо больше шансов на борьбу с недугом. Результаты исследований обнадежили специалистов.
Главное – начать придерживаться ограничений в начале наступления рака. В это время больные клетки по кровеносной системе еще не достигли других органов и есть большой шанс на успешное выздоровление. Ученым нужно провести еще много тестов и детально продумать методы лечения.
Автор: Северов Андрей