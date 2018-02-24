Названы продукты способные вызывать камни в почках
Западные ученые в ходе исследования определили список продуктов, которые могут вызывать камни в почках. В перечень попали кофеин, красное мясо и соль.
Кофе употребляют сотни миллионов людей и утверждают, что с утра одна чашка обеспечивает заряд энергии на целый день. Однако у напитка есть и отрицательные стороны. Кофе заставляет почки больше работать, из-за чего увеличивается риск возникновения камней. Кроме данного напитка, к кофеиносодержащим относят некоторые виды чая, сладкую газировку и Coca-Cola. Также они повышают уровень кальция в моче, что может привести к почечной недостаточности.
Белки и жиры, содержащиеся в красном мясе, также могут привести к камням в почках и подагре. В мясе содержится и большое количество пурин и мочевой кислоты, что несет негативные последствия для организма. Вред почкам наносят бобовые, капуста и спаржа.
Зачастую люди используют искусственные подсластители для приготовления напитков и десертов из-за их «диетичности» и низкокалорийности. Многие считают, что они полезнее, чем сахар, но они имеют массу негативных эффектов.
Чрезмерное употребление соли приводит к проблемам с пищеварением. Ее большое количество в организме способствует задержке жидкости и образованию камней в почках. Организм не в состоянии справиться с большим количеством вещества, и оно накапливается в органе, а также кишечном тракте.
Из-за содержания оскалатов, бытует мнение, что морепродукты выводят камни. Однако оскалаты задерживаются в организме и вредят почкам. Для их выведения рекомендуется употреблять продукты, богатые кальцием.
Кофе употребляют сотни миллионов людей и утверждают, что с утра одна чашка обеспечивает заряд энергии на целый день. Однако у напитка есть и отрицательные стороны. Кофе заставляет почки больше работать, из-за чего увеличивается риск возникновения камней. Кроме данного напитка, к кофеиносодержащим относят некоторые виды чая, сладкую газировку и Coca-Cola. Также они повышают уровень кальция в моче, что может привести к почечной недостаточности.
Белки и жиры, содержащиеся в красном мясе, также могут привести к камням в почках и подагре. В мясе содержится и большое количество пурин и мочевой кислоты, что несет негативные последствия для организма. Вред почкам наносят бобовые, капуста и спаржа.
Зачастую люди используют искусственные подсластители для приготовления напитков и десертов из-за их «диетичности» и низкокалорийности. Многие считают, что они полезнее, чем сахар, но они имеют массу негативных эффектов.
Чрезмерное употребление соли приводит к проблемам с пищеварением. Ее большое количество в организме способствует задержке жидкости и образованию камней в почках. Организм не в состоянии справиться с большим количеством вещества, и оно накапливается в органе, а также кишечном тракте.
Из-за содержания оскалатов, бытует мнение, что морепродукты выводят камни. Однако оскалаты задерживаются в организме и вредят почкам. Для их выведения рекомендуется употреблять продукты, богатые кальцием.
Автор: Сергей Сидорин