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Ученые: Смертность в мире может повышаться независимо от показателей роста продолжительности жизни
Ученые сообщили, что показатели смертности во всем мире могут увеличиваться даже при росте продолжительности жизни. По словам специалистов, результаты исследований в данной отрасли постоянно расходятся из-за большой популяции человечества.

Ученые: Смертность в мире может повышаться независимо от показателей роста продолжительности жизни


Демографическая картина на планете имеет положительный тренд на протяжении последних 50 лет. Рождаемость с каждым годом повышается благодаря развитию медицины и сокращению летальных случаев при родах. В то же время, имеет место распространение вредоносных материалов быту, которое приводит к существенному сокращению продолжительности жизни в локальном выражении.

Исследователи установили, что смертность почти пропорциональна увеличению рождаемости, но иногда ее показатели все же оказываются выше. В то же время, в разных странах дела с демографией обстоят не одинаково. Так, прирост населения в Китае в последние 20 лет был остановлен, так как правительство решило ввести закон касательно двух и более детей в семье. В США численность населения остается стабильно. В Африке же констатируется постоянное сокращение рождаемости из-за сложных условий жизни.

Специалисты считают, что предсказания конспирологов по поводу того, что в течение 200 лет на Земле не останется места и ресурсов для человека, являются не соответствующими действительности.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:33
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